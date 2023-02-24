UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe rakibi kim, belli oldu mu? Fenerbahçe rakibi belli mi, kim oldu? FB Avrupa ligi rakibi!

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Manchester United, Roma ve Juventus gibi zorlu takımların yer alacağı kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde bugün saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe rakibi kim, belli oldu mu? Fenerbahçe rakibi belli mi, kim oldu? FB Avrupa ligi rakibi!