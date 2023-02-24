UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe rakibi kim, belli oldu mu? Fenerbahçe rakibi belli mi, kim oldu? FB Avrupa ligi rakibi!
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UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Manchester United, Roma ve Juventus gibi zorlu takımların yer alacağı kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde bugün saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe rakibi kim, belli oldu mu? Fenerbahçe rakibi belli mi, kim oldu? FB Avrupa ligi rakibi!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider bitirerek son 16 turuna doğrudan yükselmişti. 32 turundaki maçların tamamlanmasının ardından sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri belli oldu. Arama motorlarında ise UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe rakibi kim, belli oldu mu? Fenerbahçe rakibi belli mi, kim oldu? FB Avrupa ligi rakibi! soruları aratılıyor.
UEFA AVRUPA LİGİ FENERBAHÇE RAKİBİ KİM?
Avrupa Ligi kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde bugün saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Kura çekimin ardından Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak.
Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri şöyle:
- Manchester United
- Shakhtar Donetsk
- Union Berlin
- Roma
- Juventus
- Sporting
- Bayer Leverkusen
- Sevilla