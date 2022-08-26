UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe hangi torbada? Avrupa Ligi Fenerbahçe'nin rakipleri kim? UEFA Avrupa Ligi torbaları

Tüm futbolseverlerin heyecanla takip ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde torbalar belirlendi. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien ile karşılaşmıştı. Maçtan galip ayrılan Fenerbahçe, Avrupa Ligi kura torbalarından 3. torbada yer almaktadır. Böylece Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belirlendi. UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe hangi torbada? Avrupa Ligi Fenerbahçe'nin muhtemel takipleri kim?

Austira Wien'i kendi sahasında Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda mağlup eden sarı- lacivertli takım, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadelesine devam ediyor. Futbolseverlerin ve Fenerbahçe taraftarlarının heyecanla takip ettiği play-off turlarının bitmesinin ardından UEFA Avrupa Ligi gruplarının belirlenmesi için kura torbaları belirlendi. Taraftarlar ise dün belirlenen kura torbalarını merak ediyor. UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe hangi torbada? Avrupa Ligi Fenerbahçe'nin rakipleri kim? Soruları gündemde iken bu soruların yanıtları haberimizin devamında…

UEFA AVRUPA LİGİ FENERBAHÇE HANGİ TORBADA?

UEFA'da puanı 14 bin 500 olan Fenerbahçe önceden 4. torbada yer alıyordu. Daha yüksek puanlı Gent'in Omonia Nicosia'ya elenmesinin ardından 3. torbaya yükseldi. Dün belirlenen Avrupa Ligi grupların belirlenmesi için hazırlanan kura torbalarında Fenerbahçe 3. torbada yer almaktadır. Fenerbahçe'nin bulunduğu 3. torbada yer alan takımlar ise şöyle;

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

1.TORBA

Roma, Manchester United, Arsenal, Lazio, Braga, Kızılyıldız, Dinamo Kiev, Olympiakos

2. TORBA

Feyenoord, PSV Eindhoven, Rennes, Monaco, Real Sociedad, Karabağ, Malmö, Ludogorets.

3. TORBA

Sherif, Real Betis, Midtjylland, Bodo / Glimt, Ferencvaros, Union Berlin, Freiburg, Fenerbahçe.

4. TORBA

Nantes, Helsinki, Sturm Graz, AEK Larnaca, Omonia, Zürich, Union Saint-Gilloise, Trabzonspor.