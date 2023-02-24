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UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri! Avrupa Ligi kura sonuçları! UEFA Avrupa Ligi eşleşmeler!

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UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri! Avrupa Ligi kura sonuçları! UEFA Avrupa Ligi eşleşmeler!

Futbolseverler, Avrupa Ligi kura sonuçlarını merak ediyor. Merakla takip edilen Avrupa Ligi'nde kupa heyecanı son hızla devam ederken futbolseverler Avrupa Ligi kura çekimi sonuçlarını araştırıyor. İşte UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri! Avrupa Ligi eşleşmeler! UEFA Avrupa Ligi kura sonuçları!

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UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri futbolseverlerin gündeminde. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 24 Şubat günü gerçekleştirildi. Şimdi ise Avrupa Ligi kura sonuçları merak ediliyor. İşte UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri! Avrupa Ligi eşleşmeler! UEFA Avrupa Ligi kura sonuçları!

UEFA AVRUPA LİGİ EŞLEŞMELERİ!

  • Sevilla - Fenerbahçe
  • Union Berlin - Union Saint-Gilloise
  • Juventus - Freiburg
  • Bayer Leverkusen - Ferencvaros
  • Sporting Lizbon - Arsenal
  • Manchester United - Real Betis
  • Roma - Real Sociedad
  • Shakhtar Donetsk - Feyenoord
Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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