UEFA Avrupa Ligi deplasman golü kuralı kalktı mı? Galatasaray - Barcelona maçında deplasman golü kuralı uygulanacak mı?

Avrupa liginde ve Şampiyonlar liginde deplasman golü kuralı geçerli mi kalktı mı? merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, deplasman golü kuralı nedir? Deplasman, rövanş golü geçerli mi? Şampiyonlar ligi ve Avrupa liginde deplasman golü kuralı kalktı mı, geçerli mi, etkin mi? Avrupa Ligi'nde deplasman golü kuralı kaldırıldı mı? Deplasmanda atılan gol geçerli mi? Deplasman golü sayılıyor mu? İşte detaylar...

DEPLASMAN GOLÜ KURALI NEDİR?

Deplasman golü kuralı, futbol ve diğer sporlarda, çift maçlı eleme sistemiyle oynanan turlarda eşitliği bozmak için kullanılan bir yöntem. Deplasman golü kuralına göre, iki maç toplamında sonuçlar eşitse, deplasmanda daha fazla gol atan takım kazanır. Bu durum, zaman zaman "deplasmanda atılan goller iki gol sayılır" diye de bilinmektedir.

Deplasman golü kuralı çoğunlukla ilk sonucun iki karşılaşmanın sonuçları toplanarak elde edildiği iki ayaklı turlarda kullanılır. Çoğu turnuvada deplasman golü kuralı, beraberliği bozmak için kullanılan ilk kuraldır, eğer bu durumda da eşitlik bozulmuyorsa ikinci olarak seri penaltı atışlarına geçilir. Kurallar bazen değişkenlik gösterebilir: deplasman golü bazen ikinci ayak sonunda uygulanırken, bazen uzatma süresi sonunda, bazen de her ikisinin sonunda uygulanabilir. Kural ilk olarak 1965 yılında UEFA tarafından kullanılmaya başlanmış olup 24 Haziran 2021 tarihinde UEFA tarafından yürürlükten kaldırılmıştır.

ŞAMPİYONLAR LİGİNDE VE AVRUPA LİGİNDE DEPLASMAN GOLÜ KURALI KALDIRILDI MI?

Deplasman golü kuralı ilk olarak 1965 yılında UEFA tarafından kullanılmaya başlanmış olup 24 Haziran 2021 tarihinde UEFA tarafından yürürlükten kaldırılmıştır.

Kısacası 2021-2022 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde deplasman golü kuralı kaldırılmıştır. Aynı şekilde Avrupa Ligi ve UEFA'nın diğer organizasyonlarında da kural kaldırılmıştır.

Örnek vermek gerekirse : İlk maç diyelim ki 2-1 bitti. Rövanş maçı da 0-1 biterse bu maç uzatmalara gitmiş olacaktır. Fakat eski kurala göre skorlar böyle olsaydı B takımı yani ilk maçta 2-1 yenilen takım tur atlamış olurdu. Çünkü deplasmanda 1 golü var. Ama dediğimiz gibi şimdi kural kalktığı için bu geçerli değildir.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇINDA DEPLASMAN GOLÜ KURALI OLACAK MI?

Deplasman golü kuralı kaldırıldığı için GS-Barca maçında da bu uygulama olmayacak.

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