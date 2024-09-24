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UEFA AVRUPA LİGİ 25 EYLÜL MAÇ TAKVİMİ UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maçı ne zaman?

UEFA AVRUPA LİGİ 25 EYLÜL MAÇ TAKVİMİ UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maçı ne zaman?
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UEFA Avrupa Ligi'nde 25 ve 26 Eylül tarihinde oynanacak maçlar arasında Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılaşmaları da yer alıyor. Türk futbol severlerin merakla beklediği bu maçların tarih ve saatleri futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonu, yarın oynanacak 9 karşılaşmayla başlıyor ve futbolseverleri büyük bir heyecan bekliyor. Bu sezon, UEFA Avrupa Ligi'nde yeni bir dönem başlıyor; ilk kez uygulanacak 36 takımlı lig formatı ile turnuvada rekabetin daha da artması bekleniyor. Türkiye'yi bu önemli organizasyonda temsil edecek olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, güçlü rakiplerle şampiyonluk mücadelesi verecek ve Avrupa'da Türk futbolunun başarılarını sürdürmek için sahaya çıkacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maçı ne zaman? İşte detaylar...

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk haftanın programı (TSİ) şu şekilde:

25 Eylül Çarşamba

19.45 AZ Alkmaar - Elfsborg

19.45 Bodo/Glimt - Porto

22.00 Dinamo Kiev - Lazio

22.00 Midtjylland - Hoffenheim

22.00 Galatasaray - PAOK

22.00 Manchester United - Twente

22.00 Nice - Real Sociedad

22.00 Ludogorets - Slavia Prag

22.00 Anderlecht - Ferencvaros

UEFA AVRUPA LİGİ 25 EYLÜL MAÇ TAKVİMİ UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maçı ne zaman?

26 Eylül Perşembe

19.45 Fenerbahçe - Union SG

19.45 Malmö - Rangers

22.00 Ajax - Beşiktaş

22.00 Roma - Athletic Bilbao

22.00 Eintracht Frankfurt - Viktoria Plzen

22.00 FCSB - RFS

22.00 Lyon - Olympiacos

22.00 Braga - Maccabi Tel-Aviv

22.00 Tottenham - Karabağ

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