UEFA AVRUPA LİGİ 25 EYLÜL MAÇ TAKVİMİ UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi'nde 25 ve 26 Eylül tarihinde oynanacak maçlar arasında Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılaşmaları da yer alıyor. Türk futbol severlerin merakla beklediği bu maçların tarih ve saatleri futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonu, yarın oynanacak 9 karşılaşmayla başlıyor ve futbolseverleri büyük bir heyecan bekliyor. Bu sezon, UEFA Avrupa Ligi'nde yeni bir dönem başlıyor; ilk kez uygulanacak 36 takımlı lig formatı ile turnuvada rekabetin daha da artması bekleniyor. Türkiye'yi bu önemli organizasyonda temsil edecek olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, güçlü rakiplerle şampiyonluk mücadelesi verecek ve Avrupa'da Türk futbolunun başarılarını sürdürmek için sahaya çıkacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maçı ne zaman? İşte detaylar...
UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk haftanın programı (TSİ) şu şekilde:
25 Eylül Çarşamba
19.45 AZ Alkmaar - Elfsborg
19.45 Bodo/Glimt - Porto
22.00 Dinamo Kiev - Lazio
22.00 Midtjylland - Hoffenheim
22.00 Galatasaray - PAOK
22.00 Manchester United - Twente
22.00 Nice - Real Sociedad
22.00 Ludogorets - Slavia Prag
22.00 Anderlecht - Ferencvaros
26 Eylül Perşembe
19.45 Fenerbahçe - Union SG
19.45 Malmö - Rangers
22.00 Ajax - Beşiktaş
22.00 Roma - Athletic Bilbao
22.00 Eintracht Frankfurt - Viktoria Plzen
22.00 FCSB - RFS
22.00 Lyon - Olympiacos
22.00 Braga - Maccabi Tel-Aviv
22.00 Tottenham - Karabağ