UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında sahasında Hollanda ekibi Twente ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Bugün oynanacak olan UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarını izlemek isteyen sporseverler ise araştırmalarını sürdürüyor. Peki, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları hangi kanalda? Avrupa maçları nerede yayınlanıyor?

Uefa Avrupa Konferans Ligi heyecanı hız kesmeden devam ediyor ve karşılaşmalar aşama aşama gerçekleştiriliyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında yarın Hollanda ekibi Twente ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Hırvatistan ekibi NK Osijek'i eleyen Adana Demirspor, yarın Play-Off ilk maçında Belçika ekibi KRC Genk ile karşılaşacak. Peki, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları hangi kanalda? Avrupa maçları nerede yayınlanıyor?

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi kapsamında 24 Ağustos tarihinde oynanacak olan maçların hangi kanalda yayınlanacağı ve yayın saatleri aşağıda yer almaktadır.

Fenerbahçe - Twente - S Sport Plus – 20:00

Dinamo Kiev - Beşiktaş - S Sport Plus – 20:00

Genk - Adana Demirspor - TV 8 Buçuk, Exxen – 21:00

GENK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Genk- Adana Demirspor karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, TV 8 Buçuk, Exxen kanalı üzerinden maçı canlı olarak izleyebilir. TV 8 Buçuk, Exxen kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE - TWENTE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe- Twente karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, S Sport Plus kanalı üzerinden maçı canlı olarak izleyebilir. S Sport Plus kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.