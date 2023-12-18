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UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 UEFA Konferans Ligi hangi kanalda?

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin kura çekimi için tarih ve saat merak ediliyor. Ayrıca 2024 UEFA Konferans Ligi hangi kanalda yayınlanacağı da futbolseverlerin gündeminde. Peki, UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 UEFA Konferans Ligi hangi kanalda? İşte detaylar...

2024 UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi bugün gerçekleşecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği UEFA Avrupa Konferans Lig kura çekimi hangi kanalda izlenecek merak konusu oldu. Arama motorlarında UEFA kura çekimleri için canlı yayın linkleri sorgulatılıyor. Peki, UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 UEFA Konferans Ligi hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi 18 Aralık Pazartesi günü saat 16.00'da gerçekleşecek.

2024 UEFA KONFERANS LİGİ HANGİ KANALDA?

2024 UEFA Konferans Ligi UEFA.tv kanalından canlı olarak yayınlanacak.


Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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