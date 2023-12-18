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UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 UEFA Konferans Ligi hangi kanalda?

18 Aralık 2023 11:21 Güncelleme: 11:25 Abone Ol

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin kura çekimi için tarih ve saat merak ediliyor. Ayrıca 2024 UEFA Konferans Ligi hangi kanalda yayınlanacağı da futbolseverlerin gündeminde. Peki, UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 UEFA Konferans Ligi hangi kanalda? İşte detaylar...