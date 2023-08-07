UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda CANLI takip! UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi canlı izle!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması bitti. Ardından, Şampiyonlar Ligi grup üçüncüleri ve Avrupa Ligi grup ikincileri eşleşecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda CANLI takip! UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi canlı izleme linki araştırılıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda CANLI takip! UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi canlı izle! UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda CANLI takip! UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi canlı izle! Detaylar haberimizdedir…
Avrupa'da boy gösteren temsilcilerimizin rakiplerini elemeleri halinde play-off turunda kozlarını paylaşacakları ekipler belli oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un kura çekimi bugün yapılacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi, FB TV, UEFA.tv kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Konferans, Galatasaray'ın ise Şampiyonlar Ligi'nde turu geçmesi halinde play-off turunda karşılaşacağı rakipler belli oluyor. Galatasaray'ın seribaşı olarak katılacağı kura çekimi saat 13.00, diğer temsilcilerimizin kura çekimi ise 15.00'te gerçekleştirilecek.
KONFERANS LİGİ PLAY-OFF TURUNDA RAKİPLER BELLİ OLUYOR
Fenerbahçe'nin Maribor'u, Beşiktaş'ın Neftçi Bakü'yü, Adana Demirspor'un Osijek'i elemesi halinde muhtemel rakipleri belli olacak. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un 3. eleme turu maçlarına çıkacağı UEFA Konferans Ligi elemelerindeki play-off turu kurası ise 15.00'te çekilecek. Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşlar ise 31 Ağustos'ta oynanacak.
Galatasaray'ın turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri:
- Antwerp (Belçika)
- Slovan Bratislava (Slovakya) / Maccabi Haifa (İsrail)
- Molde (Norveç) / Klaksvik (Faroe Adaları)
- Rakow (Polonya) / Aris Limassol (Güney Kıbrıs)
Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri
- Hapoel Beer Sheva / Levski
- Twente / Riga
- Legia Varşova / Austria Wien
- Sepsi / Aktobe
Beşiktaş'ın turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri:
- Gent / Pogon Szczecin
- Aris / Dinamo Kiev
- Lille
- Viktoria Plzen / Gzira United
Adana Demirspor'un turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri:
- Slavia Prag / Dnipro
- AZ Alkmaar / Santa Coloma
- Olympiacos / Genk
- ????????????Aston Villa