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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması bitti. Ardından, Şampiyonlar Ligi grup üçüncüleri ve Avrupa Ligi grup ikincileri eşleşecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda CANLI takip! UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi canlı izleme linki araştırılıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda CANLI takip! UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi canlı izle! UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda CANLI takip! UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi canlı izle! Detaylar haberimizdedir…

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Avrupa'da boy gösteren temsilcilerimizin rakiplerini elemeleri halinde play-off turunda kozlarını paylaşacakları ekipler belli oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un kura çekimi bugün yapılacak.

AVRUPA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi, FB TV, UEFA.tv kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Konferans, Galatasaray'ın ise Şampiyonlar Ligi'nde turu geçmesi halinde play-off turunda karşılaşacağı rakipler belli oluyor. Galatasaray'ın seribaşı olarak katılacağı kura çekimi saat 13.00, diğer temsilcilerimizin kura çekimi ise 15.00'te gerçekleştirilecek.

KONFERANS LİGİ PLAY-OFF TURUNDA RAKİPLER BELLİ OLUYOR

Fenerbahçe'nin Maribor'u, Beşiktaş'ın Neftçi Bakü'yü, Adana Demirspor'un Osijek'i elemesi halinde muhtemel rakipleri belli olacak. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un 3. eleme turu maçlarına çıkacağı UEFA Konferans Ligi elemelerindeki play-off turu kurası ise 15.00'te çekilecek. Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşlar ise 31 Ağustos'ta oynanacak.

Galatasaray'ın turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri:

Antwerp (Belçika)

Slovan Bratislava (Slovakya) / Maccabi Haifa (İsrail)

Molde (Norveç) / Klaksvik (Faroe Adaları)

Rakow (Polonya) / Aris Limassol (Güney Kıbrıs)

Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri

Hapoel Beer Sheva / Levski

Twente / Riga

Legia Varşova / Austria Wien

Sepsi / Aktobe

Beşiktaş'ın turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri:

Gent / Pogon Szczecin

Aris / Dinamo Kiev

Lille

Viktoria Plzen / Gzira United

Adana Demirspor'un turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri: