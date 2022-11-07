UEFA Avrupa konferans Ligi finali nerede oynanacak? UEFA Konferans Ligi, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi kura eşleşmeleri!

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Final müsabakaları nerde oynanacağı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşen kura eşleşmeleri belli oldu. İşte UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Şampiyonlar Ligi kura eşleşmeleri ve final müsabakasının oynanacağı stadyum merak ediliyor. Peki Fenerbahç, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor ile ilgili son durum ne? İşte konuya dair tüm detaylar....

Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimleri bugün gerçekleşti. Yoluna Avrupa'da devam eden temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor ile ilgili son durum ne? Bu yıl ikinci defa uygulanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi finali nerde oynanacak? İşte detaylar...

TRAZONSPORUN KONFERANS LİGİNDEKİRAKİBİ KİM OLDU?

Temsilcimiz Trabzonspor'un yer aldığı Konferans Ligi'nde gruplarını ikinci sırada bitiren 8 takımla Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada bitiren 8 takım, play-off turunda kura çekimi ile eşleşti. Trabzonspor, İsviçre ekibi Basel ile eşleşti.UEFA Konferans Ligi play-off turunda ilk maçlar 16 Şubat, ikinci maçlar ise 23 Şubat'ta oynanacak.

SİVAS VE BAŞAKŞEHİR BAY MI GECECEK?

Son 16 turuna direkt yükselen 8 takım: BAŞAKŞEHİR, SİVASSPOR, AZ Alkmaar, Djurgarden, Nice, Slovan Bratislava, Villarreal, West Ham. Son 32 turunun galipleri aralarında Başakşehir ve Sivasspor'un da olduğu Konferans Ligi grup birincileriyle eşleşerek çeyrek finale yükselebilme mücadelesi verecek.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ FİNALİ NERDE OYNANCAK?

2023 UEFA Konferans Ligi Finali, 2022-23 UEFA Konferans Ligi kazananını belirlemek amacıyla 7 Haziran 2023 tarihinde oynanacak organizasyonun 2. finalidir. Final karşılaşması bu yıl Çek yanın başkenti Prag'da bulunan 19.370 kapasiteliSinobo Stadyumda oynanacak.

UEFA KONFERANS LİGİNDE KİMLER KİMLER İLE EŞLEŞTİ?

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turundaki rakibi Basel oldu.

Qarabağ FK - Gent

Lazio - CFR Cluj

Bodo/Glimt - Lech

Poznan Braga - Fiorentina

AEK Larnaca - Dnipro

FC Sheriff - Partizan

Ludogorets - Anderlecht

DEVLERLİGİNDEKİMLER KİMLER İLE EŞLEŞTİ?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk maçlar 14-15 ve 21-22 Şubat 2023'te, rövanşlar ise 7-8 ve 14-15 Mart 2023'te yapılacak.

Leipzig-Manchester

City Club Brugge-Benfica

Liverpool-Real Madrid

Milan-Tottenham

Frankfurt-Napoli

Dortmund-Chelsea

Inter-Porto

Bayern Münih-PSG

FENERBAHÇENİN RAKİBİ KİM OLACAK ?

UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off turu ilk maçları 16 Şubat 2023'te, rövanşlar ise 23 Şubat 2023'te oynanacak.