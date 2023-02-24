UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir rakibi kim? UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir rakibi belli oldu mu? Başakşehir kiminle eşleşti?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakibi bugün belli oluyor. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği UEFA Konferans Ligi kuralarının sonucuyla beraber Başakşehir'in rakibi belli oluyor. Peki, UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir rakibi kim? UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir rakibi belli oldu mu? Başakşehir kiminle eşleşti?