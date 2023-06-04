Udinese - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Udinese - Juventus maçı nerede oynanıyor, maçın yayını var mı?

Bugün İtalya Serie A maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Udinese - Juventus karşılaşması oldu. Peki, Udinese - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Udinese - Juventus maçı nerede oynanıyor? Udinese - Juventus maçı şifresiz mi? Udinese - Juventus maçı hangi kanaldan canlı olarak izlenir? İşte detaylar...