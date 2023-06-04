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Udinese - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Udinese - Juventus maçı nerede oynanıyor, maçın yayını var mı?

Udinese - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Udinese - Juventus maçı nerede oynanıyor, maçın yayını var mı?

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Bugün İtalya Serie A maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Udinese - Juventus karşılaşması oldu. Peki, Udinese - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Udinese - Juventus maçı nerede oynanıyor? Udinese - Juventus maçı şifresiz mi? Udinese - Juventus maçı hangi kanaldan canlı olarak izlenir? İşte detaylar...

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Udinese - Juventus maçına az bir süre kala maç hakkında detayları öğrenmek isteyen futbol severler, Udinese - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Udinese - Juventus maçı nerede oynanıyor? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

Udinese-Juventus Maçı, 04 Haziran Pazar günü oynanacak. Udinese-Juventus Maçı, saat 22:00 başlayacak.

Udinese - Juventus maçını Bilyoner TV üzerinden izleyebilirsiniz.

Maç,Udine'da, Dacia Arena Stadyumu'nda oynanacak.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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