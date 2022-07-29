Udinese - Chelsea maçı ne zaman hangi kanalda? Udinese - Chelsea maçı şifresiz mi? Udinese - Chelsea maçı hakemi kim?

Bu hafta heyecanla beklenen müsabakada Udinese - Chelsea karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Udinese - Chelsea maçı şifresiz mi? Udinese - Chelsea maçı hakemi kim? Udinese - Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

UDİNESE - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Udinese - Chelsea, Hazırlık maçı, 29-07-2022 Cuma günü saat 20.00'de oynanacak.

UDİNESE - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Udinese - Chelsea Hazırlık maçı Bilyoner TV'den yayınlanacak.