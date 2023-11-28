Uçuşlar iptal mi? THY seferleri iptal mi etti? THY iptal edilen uçuşlar!

İstanbul'un çeşitli noktalarında şiddetli lodos etkisini gösteriyor. Bazı bölgelerde hayat felç olurken Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı'ndaki 56 seferini iptal etti. Uçuşlar iptal mi? THY seferleri iptal mi etti? merak ediliyordu. İşte, THY iptal edilen uçuşlar!

Uçuşlar iptal mi? İstanbul'un çeşitli noktalarında şiddetli lodos etkisini gösteriyor. Bazı bölgelerde hayat felç olurken Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı'ndaki 56 seferini iptal etti. Uçuşlar iptal mi? THY seferleri iptal mi etti? merak ediliyordu. İşte, THY iptal edilen uçuşlar haberimizde!

UÇUŞLAR İPTAL Mİ?

Türk Hava Yolları hava muhalefeti nedeniyle bugün İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı seferlerden 56'sının iptal edildiğini açıkladı. Kent genelinde hayat felç olurken Çanakkale Boğazı ise gemi trafiğine kapatıldı.

UÇUŞLAR NEDEN İPTAL?

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Değerli misafirlerimiz; 28.11.2023 (Bugün) tarihinde Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı seferlerimizde hava muhalefeti nedeniyle iptaller yapılmıştır. İstanbul Havalimanı'nda 28 Kasım tarihli toplam 56 seferimiz iptal edilmiştir."

ÇANAKKALE BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Çanakkale Boğazı'nda da fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Bölgede sabah saatlerinden bu yana aralıklarla etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı kuzey ve güney yönden gemi trafiğine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın her iki yönden geçişlere kapatıldığını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi. Fırtına nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat ve Lapseki-Gelibolu feribot seferleri de Liman Başkanlığının talimatıyla geçici olarak durduruldu.

LODOS HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

İstanbul'da bazı bölgelerde lodos etkili olurken, sahil kesimlerinde yüksek dalgalar oluştu. Kentte sabah saatlerinden itibaren başlayan lodos, Büyükçekmece, Avcılar ve Küçükçekmece sahilinin bazı bölgelerinde etkisini artırdı. Şiddetli rüzgar nedeniyle denizde oluşan yüksek dalgalar kıyı kesimlerindeki kayalıkları aştı. Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), akşam saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisine girecek kent genelinde fırtına beklendiğini duyurmuştu.

ORTAKÖY'DE CAMİ BAHÇESİNDE HASAR VAR

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle Büyük Mecidiye Camisi'nin avlusunda hasar meydana geldi. Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran lodos dolayısıyla Ortaköy'deki Büyük Mecidiye Camisi'nin deniz kısmında bulunan beton bloklar yerinden söküldü. Caminin bahçesine savrulan beton bloklar avludaki mermerlere zarar verdi. Şiddetli rüzgar bahçede bulunan tenteleri de devirdi. Denizdeki plastik atıklar ve midye kabukları da caminin avlusuna doldu. Beşiktaş Belediyesi ekipleri caminin avlusunda temizlik çalışması yaptı.