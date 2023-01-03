Marmara Bölgesi'nde başta İstanbul olmak üzeri çevre illerde Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da sis ve pusun etkili olması nedeniyle 2 Ocak'ta bazı seferler iptal edildi. Vatandaşlar 3 Ocak'ta seferlerin durumunu merak ediyor. Peki, Uçuşlar iptal mi? Hangi uçuşlar iptal oldu? Uçuşlar ne zaman başlayacak? İşte iptal edilen uçuşların listesi...

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre Marmara Bölgesi genelinde yer yer sis ve pus etkisini göstermeye devam edecek. Bu nedenle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuş iptalleri listesi, İstanbul'daki sis beklentileri nedeniyle gündeme geldi. Peki, Uçuşlar iptal mi? Hangi uçuşlar iptal oldu? Uçuşlar ne zaman başlayacak? Detayla haberimizde...

UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul'da beklenen yoğun sis MADKOM(meteorolojik acil durum komitesi ) kararınca Anadolujet'in Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 48 seferi iptal edildi.

Anadolu Jet'ten yapılan açıklamada, "İstanbul'da meydana gelen hava muhalefeti nedeniyle, Sabiha Gökçen kalkışlı/varışlı uçuşlarımızda gecikmeler ve iptaller yaşanmaktadır. Uçuş durumunuza ait güncel bilgiyi Kalkış-Varış Sorgulama sayfası aracılığıyla öğrenebilirsiniz.

Seferi iptal olan yolcularımız Anadolu Jet mobil uygulaması, Türk Hava Yolları web sitesi ve mobil uygulaması ile biletin satın alındığı acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler." ifadeleri kullanıldı.

HANGİ SEFERLER İPTAL OLDU?

ANADOLU JET'TEN AÇIKLAMA

Anadolu Jet'ten yapılan açıklamada, "İstanbul'da meydana gelen hava muhalefeti nedeniyle, Sabiha Gökçen kalkışlı/varışlı uçuşlarımızda gecikmeler ve iptaller yaşanmaktadır. Uçuş durumunuza ait güncel bilgiyi Kalkış-Varış Sorgulama sayfası aracılığıyla öğrenebilirsiniz. Seferi iptal olan yolcularımız AnadoluJet mobil uygulaması, Türk Hava Yolları web sitesi ve mobil uygulaması ile biletin satın alındığı acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler." ifadeleri kullanıldı.

PEGASUS'TAN AÇIKLAMA

Öte yandan Pegasus 'tan da uçak seferleri ile ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;

İstanbul'da meydana gelen yoğun sis sebebiyle Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı seferlerimizde 2-3 Ocak 2023 tarihli uçuşlarımız için iptal ve gecikmeler yaşanabilmektedir. Uçuşunuz ile ilgili bilgilendirmeyi web sitemizin Kalkış - Varış Bilgileri sayfasından veya Pegasus mobil uygulaması Kalkış - Varış Bilgileri bölümünden kontrol edebilirsiniz. İptal olan uçuşlar için bilet iptal ve değişiklik işlemlerinizi Bilet İşlemleri sayfamızdan ve Pegasus mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI MERKEZLİ İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR İÇİN TIKLAYINIZ

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