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Uçuş Planı konusu nedir? Uçuş Planı oyuncuları, IMDB puanı ne?

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Uçuş Planı konusu nedir? Uçuş Planı oyuncuları, IMDB puanı ne?

Uçuş Planı filmi orijinal adıyla Flightplan 2005 yılında, Peter A. Dowling ve Billy Ray tarafından kaleme alınmış ve Robert Schwentke tarafından yönetilmiş bir dram-gerilim filmidir. Peki, Uçuş Planı konusu nedir? Uçuş Planı oyuncuları, IMDB puanı ne?

2005 yılında gösterime giren Uçuş Planı filmi, gerilimi hat safhada tutan senaryosuyla dikkat çeken yapımlar arasında yerini alıyor. Peki, Uçuş Planı konusu nedir? Uçuş Planı oyuncuları, IMDB puanı ne? İşte detaylar haberimizde...

Kyle Pratt' adındaki uçuş mühendisinin eşi Berlin'de henüz vefat etmiştir. Genç kadın şimdi kocasının tabutu ve altı yaşındaki kızı Julia ile birlikte New York'a geri dönmektedir. Uçak havalandıktan üç saat kadar sonra Kyle bir anda uyanıp kızının yanında olmadığını fark eder. İki katlı bir uçak olduğu için son derece endişeli olan anne, kızını aramak için birçok ayrı kısma girmek zorundadır. Bu sırada hostesler aslında uçuşun başından itibaren yanında bir çocuk olmadığını hatta böyle bir ismin yolcu kayıtlarında da bulunmadığını iddia ederler. Kyle iddia ettikleri gibi gerçekten aklını mı yitirmektedir yoksa toplu bir komplo içinde midir?

Jodie Foster

Peter Sarsgaard

Sean Bean

Kate Beahan

Michael Irby

Assaf Cohen

Erika Christensen

Shane Edelman

Mary Gallagher

Filmin IMDb puanı 6.3/10 olarak karşımıza çıkıyor.

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Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
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