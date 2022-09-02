Uçuş Planı konusu ne, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Uçuş Planı nerede çekildi, hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı?
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Bugün Star TV'de Uçuş Planı filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler filmin nerede çekildiğini, konusunu ve oyuncularını merak etti. Peki, Uçuş Planı nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimler? Uçuş Planı nerede çekildi, hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı? İşte detaylar...
Yönetmenliğini Robert Schwentke'nin yaptığı 'Uçuş Planı' filminin oyuncu kadrosunda; Jodie Foster, Peter Sarsgaard, Matt Bomer gibi isimler yer alıyor. Filmin senaryosunu ise; Billy Ray, Peter A. Dowling kaleme aldı. Uçuş Planı nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimler? Uçuş Planı nerede çekildi, hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı? Uçuş Planı oyuncu kadrosunda kimler var? Uçuş Planı hangi yıl vizyona girdi?
Kyle Pratt' adındaki uçuş mühendisinin eşi Berlin'de henüz vefat etmiştir. Genç kadın şimdi kocasının tabutu ve altı yaşındaki kızı Julia ile birlikte New York'a geri dönmektedir. Uçak havalandıktan üç saat kadar sonra Kyle bir anda uyanıp kızının yanında olmadığını fark eder. İki katlı bir uçak olduğu için son derece endişeli olan anne, kızını aramak için birçok ayrı kısma girmek zorundadır. Bu sırada hostesler aslında uçuşun başından itibaren yanında bir çocuk olmadığını hatta böyle bir ismin yolcu kayıtlarında da bulunmadığını iddia ederler. Kyle iddia ettikleri gibi gerçekten aklını mı yitirmektedir yoksa toplu bir komplo içinde midir?
Jodie Foster : Kyle Pratt
Peter Sarsgaard : Carson
Sean Bean : Captain Rich
Kate Beahan : Stephanie
Michael Irby : Obaid
Assaf Cohen : Ahmed
Erika Christensen : Fiona
Shane Edelman : Mr. Loud
Mary Gallagher : Mrs. Loud
Haley Ramm : Brittany Loud
Forrest Landis : Rhett Loud
Jana Kolesarova : Claudia
Brent Sexton : Elias
Marlene Lawston : Julia
Judith Scott : Estella
John Benjamin Hickey : David
Matthew Bomer : Eric
Gavin Grazer : FBI Ajanı
Christopher Gartin : Mike
Bess Wohl : Katerina
Kirk B.R. Woller : Grunick
Stephanie Faracy : Anna
Christian Berkel : Morg Amiri
Cooper Thornton : West
Klaus Schindler : Metal Detektörü Görevlisi (Silinen sahne)
Amanda Brooks : Irene
Jesse Burch : 19. Sıradaki bay yolcu.
Greta Scacchi : Terapist
Dirk Vahle : Helikopter Pilotu
Film ABD'de 23 Eylül 2005'te gösterime girerken, Türkiye sinemalarında 11 Kasım 2005 tarihinde gösterime girdi. Film genel olarak ABD'de çekilmiştir.