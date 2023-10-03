Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kaza sonucu otomobil uçuruma düştü ve hurdaya döndü. Sürücü ise kendi imkanlarıyla yaralı olarak sağ çıktı.

Uçurumdan metrelerce yuvarlanan ve hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yoldan çıkan otomobil uçuruma düştü. Sürücü hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı.

Kaza, Siverek-Adıyaman karayolu 25'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Y.K. idaresinde ki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, uçuruma düştü. Hurdaya dönen otomobilden, iddiaya göre sürücü kendi imkanlarıyla yaralı çıkarak yardım istedi.

Ağır yaralı olarak Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.