Son zamanlarda çıkan şarkılar arasında dikkat çeken Uçurtmalar şarkısının sözleri, dinleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte Uçurtmalar sözleri! Uçurtmalar - Furkan Halıcı şarkı sözleri! Uçurtmalar - Furkan Halıcı şarkı hakkında bilgiler ve merak edilenler!

Uçurtmalar sözleri, şarkının yayınlanmasının ardından dinleyiciler tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde Uçurtmalar - Furkan Halıcı şarkı sözleri ve şarkı hakkında bilgiler araştırılıyor. Şarkının dijital platformlarda yer almasının ardından şarkı birçok farklı müzik listesinde sıralama aldı ve gözleri üzerine çekmeyi başardı. İşte Uçurtmalar sözleri! Uçurtmalar - Furkan Halıcı şarkı sözleri! Uçurtmalar - Furkan Halıcı şarkı hakkında bilgiler ve merak edilenler!

UÇURTMALAR - FURKAN HALICI ŞARKI SÖZLERİ

Kaza kaza yürüdüm bu yolları,

Hep yara aldım

Hep tasalandım

Görmedim sonumu çizenleri

Herkese güldüm hepsini saydım

Bak bu harabe içinde

Yaşım bile otuza dayandı

Yine de kimseye sözüm yok

Kendime isyanım

Sandım kir tutmaz,

Dediler dünya böyle

Nerde aşklar dostluklar

Gördüm hepsi aynı dümende

Çok sevdiğimiz uçurtmalar kovulmuş gökyüzünden

Arayışlar bu kaçışlar nereye böyle?

Çözemezden denklemleri bu düzende kaybolursun

Bozuk işler bu gidişler nereye böyle?

Az konuşup çok dinledim

Gitmek istedim İstanbul'dan

Bir güzeli çok sevdim, yoruldum

Çoktan dindi ah,

Kalmadı eski fırtınam

Anladım,

Anladım

Hepsi boş