Uçurtmalar sözleri! Uçurtmalar - Furkan Halıcı şarkı sözleri! Uçurtmalar - Furkan Halıcı şarkı hakkında bilgiler
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Son zamanlarda çıkan şarkılar arasında dikkat çeken Uçurtmalar şarkısının sözleri, dinleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte Uçurtmalar sözleri! Uçurtmalar - Furkan Halıcı şarkı sözleri! Uçurtmalar - Furkan Halıcı şarkı hakkında bilgiler ve merak edilenler!
Uçurtmalar sözleri, şarkının yayınlanmasının ardından dinleyiciler tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde Uçurtmalar - Furkan Halıcı şarkı sözleri ve şarkı hakkında bilgiler araştırılıyor. Şarkının dijital platformlarda yer almasının ardından şarkı birçok farklı müzik listesinde sıralama aldı ve gözleri üzerine çekmeyi başardı. İşte Uçurtmalar sözleri! Uçurtmalar - Furkan Halıcı şarkı sözleri! Uçurtmalar - Furkan Halıcı şarkı hakkında bilgiler ve merak edilenler!
UÇURTMALAR - FURKAN HALICI ŞARKI SÖZLERİ
Kaza kaza yürüdüm bu yolları,
Hep yara aldım
Hep tasalandım
Görmedim sonumu çizenleri
Herkese güldüm hepsini saydım
Bak bu harabe içinde
Yaşım bile otuza dayandı
Yine de kimseye sözüm yok
Kendime isyanım
Sandım kir tutmaz,
Dediler dünya böyle
Nerde aşklar dostluklar
Gördüm hepsi aynı dümende
Çok sevdiğimiz uçurtmalar kovulmuş gökyüzünden
Arayışlar bu kaçışlar nereye böyle?
Çözemezden denklemleri bu düzende kaybolursun
Bozuk işler bu gidişler nereye böyle?
Az konuşup çok dinledim
Gitmek istedim İstanbul'dan
Bir güzeli çok sevdim, yoruldum
Çoktan dindi ah,
Kalmadı eski fırtınam
Anladım,
Anladım
Hepsi boş