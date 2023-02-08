Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'nin kuzey batı bölgelerinde etkili olan iki büyük deprem sonrasında 3. derece deprem alamı duyurusunda bulundu. Açıklamanın ardından vatandaşlar Üçüncü derece deprem alamı nedir? Üçüncü seviye deprem nedir? Sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, 3.seviye deprem nedir? Üçüncü derece deprem alamı kapsamı nedir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge, binlerce yurttaşın yaşamını yitirdiği Türkiye ve Suriye'nin kuzeybatı bölgelerinde etkili olan 7.7 ve 7.4 büyüklüğündeki depremler nedeniyle en yüksek seviye olan '3. Seviye Acil Durum' ilan ettiklerini duyurdu. Bunun ardından vatandaşlar Üçüncü derece deprem alamı nedir? 3. seviye deprem nedir? Acil durum türleri nerelidir? Deprem bölgesinde son durum ne, kaç ölü ve yaralı var? Detaylar haberimizde...

ÜÇÜNCÜ SEVİYE ACİL DURUM NE DEMEK, NE ANLAMA GELİR?

DSÖ´nün 3. Seviye Acil Durumu, en yüksek acil durum olarak değerlendirilmektedir ve DSÖ´nün kurum çapındaki varlıkların seferber edilmesi anlamına gelmektedir. DSÖ Avrupa Direktörü Dr. Kluge, dün gerçekleşen DSÖ Yönetim Kurulu´na Türkiye ve Suriye depremi ile ilgili bilgilendirme sunumu yapıldığını vurgulayarak 3. Seviye Acil Durum ilan edildiğini belirtti. Dr. Kluge, açıklamasında "Kendi hayatları tehlikedeyken müdahale eden Gaziantep'teki saha ofisimizdeki DSÖ personeli de dahil olmak üzere ilk müdahale ekiplerini takdir ve takdirle karşılıyorum "ifadelerine yer verdi.

ÜÇÜMCÜ SEVİYE DEPREM NEDİR?

DSÖ'nün 3. seviye acil durumu, en yüksek acil durum olarak değerlendiriliyor. Bu seviye DSÖ'nün kurum çapındaki varlıkların seferber edilmesi anlamına geliyor.

ACİL DURUM TÜRLERİ NERELDİR?

Acil durum yönetimi kapsamındaki olaylar terör, yangın, tehlikeli madde olayları, toplu gıda zehirlenmeleri, sabotaj, iş kazası, iletişim sisteminin çökmesi, salgın hastalık, deprem, sel, tsunami, fırtına, kasırga, ayaklanma, kıtlık, kuraklık, seferberlik veya büyük kazalar gibi çeşitli olaylar olabilir.

DEPREM BÖLGESİNDE SON DURUM NE, KAÇ ÖLÜ VAR?

Bugün depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a giderek açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu an itibarıyla vefat edenlerin sayısı 8 bin 574, yaralı sayısı 49 bin 133, yıkılan bina sayısı 6 bin 444. Bütün imkanlarımızı seferber ettik, devlet tüm imkanlarıyla başta AFAD olmak üzere çalışmalarını belediyelerle yürütüyor."ifadesini konuşmasında yer verdi.