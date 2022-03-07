Üçüncü cemre ne zaman düşecek? Son cemre düştü mü? Cemreler düştü mü, havalar ısınacak mı?

Son cemre düştü mü, Üçüncü cemre ne zaman düşecek sorusunun yanıtı, toprağın ısınma zamanını merak eden vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022 cemreler ne zaman düşer? Üçüncü cemre yılın başlarında açan ve bu nedenle bahar beklentisini artıran çiçekler arasında yer alıyor. İkinci cemre ne zaman nereye düşecek? 2022 3.cemrenin düşeceği tarih belli mi ne zaman düşer?

ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Kış aylarında çıkan ilk cemre çiçekleri renkleriyle gözler için bir zerafet bir heyecan uyandırır. Şubat ayından Mart ayına kadar olan çiçeklenme dönemi sık sık merak konusu haline gelir. Bilindiği üzere Ocak ve Şubat aylarında bir çok ülkede toprak çoğunlukla karla kaplıdır. Ama cemrelerin çıkması ile beyaz ihtişam bozuluyor. Kış aylarında, nergislerin ve Adonis çiçeklerinin sarı çiçekleri yukarı bakar.

CEMRE TOPRAĞA NE ZAMAN DÜŞÜYOR?

Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.

2022 YILINDA CEMRE DÜŞME TARİHLERİ

Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor.

Üç tane olan cemrenin;

Birincisi havaya 19-20 Şubat,

İkincisi suya 26-27 Şubat

Üçüncüsü de 5-6 Mart toprağa düşer.

CEMRE HAKKINDA BİLGİ

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

"cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

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