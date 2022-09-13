Ücretsiz tren bileti nasıl alınır? Avrupa ücretsiz tren bileti başvurusu ekranı! Avrupa ücretsiz tren bileti şartları nelerdir?

Avrupa Birliği (AB) 18 Yaşında olan gençlerin Avrupa'yı gezebilmesi için bedava tren bileti verecek. Gerçekleştirilecek olan uygulama bu sene hayata geçirilecek. Peki, Ücretsiz tren bileti nasıl alınır? Avrupa ücretsiz tren bileti başvurusu ekranı!

2018 yılından bu yana Avrupa birliği tarafından tamı tamına 165 bin tren bileti dağıtıldı. Bu sene tekrar gerçekleştirilecek olan etkinliğe gençlerden çok fazla talep var. Avrupa'ya ücretsiz tren bileti ile seyahat etmek isteyen gençler Ücretsiz tren bileti nasıl alınır? Sorusunu merak ediyor. Peki, Ücretsiz tren bileti nasıl alınır? Avrupa ücretsiz tren bileti başvurusu ekranı!

ÜCRETSİZ TREN BİLETİ NASIL ALINIR?

Ücretsiz Avrupa bileti sahibi olabilmeniz için aşağıda yer alan şartları sağlıyor olmalısınız. Başvuru sırasında verilen kod ile 3 arkadaş daha başvuruda bulunarak toplam 4 arkadaş birlikte seyahat edebilecek.

AVRUPA ÜCRETSİZ TREN BİLETİ ŞARTLARI NELERDİR?

Biletlere sahip olabilmek için tam olarak 18 yaşında olmanız gerekmektedir.

Verilecek olan biletleri kazanmak için 5 kısa soru ile 1 yedek sorunun cevaplanması gerekiyor.

Biletler 1 Mart 2023 ile 29 Şubat 2024 arasında en fazla 30 gün kullanılabilecek.

AVRUPA ÜCRETSİZ TREN BİLETİ BAŞVURU EKRANI