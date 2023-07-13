Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz "Müzekart GNS" verileceğini açıkladı. İşte, Müzekart almak için gerekenler ve nerelerde kullanılabileceği hakkında bilgiler...

2023 Müzekart ücreti! Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz Müzekart verileceğini duyurdu. Kullanıcılar tarafından Müzekart nasıl alınır sorusu araştırılmaktadır. Müzekart nerelerde geçerli merak konusu oldu. Peki, Ücretsiz Müzekart Nasıl Alınır? 2023 Müzekart ücreti! Müzekart Nerelerde Geçerli? Detaylar haberimizde...

ÜCRETSİZ MÜZEKART NASIL ALINIR?

Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençler, Müzekart GNS bu yıl da ücretsiz olarak hizmetinizde. Genç Ne Sever Platformumuzla gönlünüzden geçenleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi. Projeden faydalanmak isteyen 18-25 yaş arası gençler, "muzekartgns.com" adresi üzerinden başvuru yaparak dijital kartlarını oluşturacak ve ülke genelindeki 300'den fazla müze ve ören yerini tekrar ücretsiz görme imkanı bulacak.