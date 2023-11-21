Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destekli doğalgaz desteği başvurusu ne zaman? e-Devlet ve sosyal yardımlaşma vakıfları aracılığı ile başvuruların gerçekleştirileceği doğalgaz desteği hakkında "Ücretsiz doğalgaz desteği ne kadar, ne zamana kadar, ne zaman bitecek? Bedava doğalgaz devam ediyor mu?" sorularına yanıt aranıyor.

Ücretsiz doğalgaz desteği ne kadar, ne zamana kadar, ne zaman bitecek? Bedava doğalgaz devam ediyor mu?

Doğalgaz desteği başvurusu ne zaman sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Doğalgaz fatura ödemelerinin yılda iki kez gerçekleştirilmesinin planlandığı açıklandı. Ücretsiz doğalgaz desteği ne kadar, ne zamana kadar, ne zaman bitecek? Bedava doğalgaz devam ediyor mu? İşte E Devlet Doğalgaz fatura ödeme desteği başvuru bilgileri ve şartları.

ÜCRETSİZ DOĞALGAZ DESTEĞİ NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl başlayan ücretsiz doğalgaz uygulamasının ardından, 31 Mayıs 2023 tarihinde sona erdiği biliniyor.

Ancak, Bakan Bayraktar'ın duyurusuyla birlikte, 1 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek olan yeni bir kampanya başlatıldı.

Bu kampanya kapsamında, vatandaşlara gelecek olan doğalgaz faturalarının 25 metreküp kısmı ücretsiz olarak verilecek.

DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMANA KADAR, NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğalgaz desteğinin uzatıldığını duyurdu. Buna göre tüm Türkiye'de 1 Mayıs 2024 tarihine kadar 25 m3, yani yaklaşık 120-150 liralık doğalgaz ücretsiz olacak. 24 Nisan 2023 tarihinde başlayan ücretsiz doğalgaz desteği, 31 Mayıs 2023'te sona ermişti.

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kömür yardımı kadar doğalgaz desteği de sağlanacağını ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi bir vatandaşın evinde doğal gaz kullanması durumunda kota miktar olarak doğal gaz ücretinde yardımcı olunacağını vurgulayarak, bakanlık olarak yapılacak doğal gaz yardımının detaylarını anlattı.

Sağlanan kömür yardımı kadar doğal gaz desteğinin de verileceğini kaydeden Bakan Yanık, normalde diğer sosyal yardım ödemelerinde PTT aracılığıyla veya kart dağıtarak yardımda bulunduklarını anımsatarak, bu hizmeti vatandaşlara ulaştıracaklarını söyledi.

Yapılacak yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşların, yakacak ve fatura yardımına e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabileceği kaydedildi.