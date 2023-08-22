Yaz tatilinin sonları yaklaşırken, ücretli öğretmenlik pozisyonlarına ilgi artıyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılı 11 Eylül'de başlayacak. Ücretli öğretmenlik başvurularıyla ilgili bilgiler de adaylar tarafından araştırılıyor. 2023-2024 ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri, il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri'nin resmi internet siteleri üzerinden takip edilebilir. Peki, Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman, başladı mı? E-Devlet ücretli öğretmenlik başvuru ekranı! İşte detaylar…

2023-2024 eğitim öğretim yılının yaklaşmasıyla birlikte ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri gündemdeki yerini aldı. KPSS puanları ile atanamayan öğretmenler, ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri ve gereklilikleri hakkında bilgi edinmeye devam ediyor. Peki, Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman, başladı mı? E-Devlet ücretli öğretmenlik başvuru ekranı! İşte detaylar…

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN, BAŞLADI MI?

Ücretli öğretmenlik başvuruları Temmuz ve Ağustos aylarında alınmaya başlanıyor. Her il ve ilçede başvuru tarihleri farklılık gösteriyor. Bu sebepten dolayı başvuruda bulunulacak ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bilgi alınması ya da MEB'in resmi internet sitesindeki duyurularının takip edilmesi gerekmektedir. Ardından E-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusunda bulununuz. E-Devlet üzerinden başvuru yaptıktan sonra Müdürlüğünüz Ücretli Öğretmenlik Başvuru Modülüne başvurunuz. Ücretli Öğretmenlik Başvuru Modülüne online ortamda başvurunuzu yaptıktan sonra süreci modül üzerinden takip edebilirsiniz. Komisyon tarafından görevlendirme yapıldıktan sonra görevlendirilen öğretmenlerimiz aşağıda belirtilen evrakların asılları ve fotokopilerini görevlendirildikleri Okul Müdürlüğüne elden teslim edeceklerdir.

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için bu şart aranmayacaktır.)

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3. Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmadığını sağlık ocaklarından son altı aylık süre içinde alacağı Sağlık Raporu ile belgelendirilmek.

5. Askerlik yükümlüsü olan adayların askerlikle ilişkisi bulunmamak.

- Askerlikten muaf olmak,

- Askerliğini yapmış olmak,

- Askerliği tecil edilmiş olmak şart.

6. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.

7. Sabıka durumu ile ilgili Adliyeden veya (e-devletten) son altı aylık süre içinde alacağı Adli Sicil Kayıt belgesi ile belgelendirmek.

8. 2023-2024 Eğitim Öğretim döneminde Ders Ücreti Karşılığı ücretli öğretmenlik başvurusu yapan adayların müracaatları 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı içerisinde geçerlidir.

9. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.

10. Başvuru esnasında yanlış beyanda bulunduğu sonradan anlaşılan adaylar görevlendirilmişlerse görevlendirmeleri iptal edilir ayrıca haklarında yasal işlem başlatılır. (KPSS sonuç belgesindeki puan ile sisteme girilen puanın bire bir tutması gerekmektedir.)