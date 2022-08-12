Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman 2022-23? E-devlet ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri araştırmaları son günlerde hız kazandı. Ücretli öğretmenlik başvuruları Temmuz ve Ağustos aylarında alınıyor. Peki, Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman 2023?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri ilçeden ilçeye göre farklılık gösteriyor, bu nedenden dolayı ilçenin Millli Eğitim Müdürlüğü aranarak bilgi alınmalıdır.

E-DEVLET ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1-Öncelikle başvuru ekranına girilecek

2- İletişim bilgileri, girilecek.

3- Eğitim bilgileri bölümünde yer alan; "Formasyonum var." , "Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum.", "Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum." , Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum." seçenekleri işaretlenecek.

4- 'Kaydet ve İlerle' butonuna basılacak.

5- 'Kaydınız başarıyla oluşturulmuştur. Tercih bilgilerinizi aşağıdan girmeye başlayabilirsiniz.' bildiriminin karşınıza çıkacak.

6- İl ve ilçe tercihiniz ile birlikte branş belirtmeli, ikinci dönem de bu tercihlere göre çalışmak istiyorsanız 'İlgili tercihimin ikinci dönemde de geçerli sayılmasını istiyorum.' seçeneğini işaretlemelisiniz.

E-DEVLET ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?