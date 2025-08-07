Yeni eğitim-öğretim yılına sayılı günler kala, okullarda görev almak isteyen binlerce adayın gözü ücretli öğretmenlik başvurularına çevrildi. 2025-2026 eğitim yılı öncesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla yapılacak olan ücretli öğretmenlik başvuru süreci, birçok adayın en çok merak ettiği konular arasında bulunuyor. Ücretli öğretmenlikle ilgili merak edilen tüm detaylar haberin devamında yer alıyor. Ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı? Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman başlayacak?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Başvurular genellikle e-Devlet üzerinden veya doğrudan ilgili il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin belirttiği başvuru sistemleri aracılığıyla alınıyor. Adaylardan istenen belgeler ise şu şekilde sıralanabilir:

Diploma veya mezuniyet belgesi (aslı ve fotokopisi)

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Adli sicil kaydı

Sağlık raporu (bazı müdürlükler isteyebilir)

Varsa pedagojik formasyon belgesi

KPSS sonuç belgesi (zorunlu değildir, fakat avantaj sağlayabilir)

Vesikalık fotoğraf

Başvuru formu (ilgili müdürlük tarafından temin edilir)

Bazı iller dijital ortamda başvuru kabul ederken, bazı yerlerde adayların şahsen evrak teslimi yapması gerekebilir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK İÇİN KİMLER BAŞVURUDA BULUNABİLİR?

Ücretli öğretmenlik için başvuruda bulunabilecek adaylar şunlardır:

Eğitim Fakültesi mezunları (öncelikli)

Fen-Edebiyat Fakültesi mezunları (pedagojik formasyon almış olanlar öncelikli)

Diğer lisans mezunları

Alan yetersizliği durumunda ise ön lisans mezunlarına dahi görev verilebilmektedir.

Atama önceliği, eğitim durumu ve alan bilgisine göre belirlenmektedir. Ayrıca KPSS puanı şartı aranmamakla birlikte, birçok il KPSS puanı yüksek olanlara öncelik tanıyabilmektedir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için ücretli öğretmenlik başvurularının, Ağustos ayı ortalarından itibaren il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından alınmaya başlanması bekleniyor. Her il ve ilçe, kendi ihtiyaçlarına göre başvuru tarihlerini ve detaylarını resmi web siteleri üzerinden duyuruyor. Bu nedenle adayların bulundukları ilin veya ilçenin milli eğitim müdürlüğünün internet sitesini düzenli olarak takip etmeleri büyük önem taşıyor.