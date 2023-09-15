Son dakika haberine göre, ücretli öğretmenlerin maaşlarına zam yapıldı. 2023 yılında geçerli olacak bu zamla birlikte ücretli öğretmenlerin maaşı ne kadar oldu, merak konusu oldu. Peki, Ücretli öğretmenlerin maaşına ne kadar zam geldi? SON DAKİKA! 2023 ücretli öğretmenlerin maaşı ne kadar oldu? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasının ardından ücretli öğretmenlerin maaşı ne kadar oldu araştırılmaya başlandı. Kullanıcılar tarafından ücretli öğretmenlerin maaşına yapılan zam oranı araştırılıyor. Peki, Ücretli öğretmenlerin maaşına ne kadar zam geldi? SON DAKİKA! 2023 ücretli öğretmenlerin maaşı ne kadar oldu? Detaylar haberimizde

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN MAAŞINA NE KADAR ZAM GELDİ?

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 müjde birden verdi. Ücretli öğretmenlerin saatlik ek ders ücretlerinin yüzde 25 artırılacağını söyleyen Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı burslusu yüksek lisans öğrencilerin de burslarını okudukları ülkelerin şartlarına göre yükselteceklerini söyledi. Erdoğan, "Burslarda döviz bazında yüzde 25-26 civarında zam yapmış bulunuyoruz. Her iki müjdemizin de hayırlı olmasını diliyorum" dedi.