18 Temmuz Kabine Toplantısı'nda bir müjde de ücretli öğretmenlere verildi. Peki, Ücretli öğretmen maaşları ne kadar oldu? Kabine Toplantısı ücretli öğretmen kararları, son dakika açıklaması nedir?

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü Kabine Toplantısı'nda ücretli öğretmenlere de müjde verdi.

MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmenlere ve usta öğreticiler ile Kuran kurslarında görevlendirilen öğreticilere her 5 ders için ilave 1 saat ek ders ödemesi yapılacaktır. Bu düzenlemenin ardından haftada 30 saat derse giren bir öğretmenin, usta öğreticinin ve Kuran kursu öğreticisinin alacağı ücret 3400 liradan %68 artış ile 5740 liraya yükselecektir .

18 TEMMUZ KABİNE KARARLARI NELERDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Bayram tatili sonrası ruhen ve bedenen dinlenmiş olarak evlerine dönen vatandaşlarımızdan daha çok çalışmasını daha çok gayret göstermesini bekliyorum. Birliğimize sıkı sıkıya sarılarak inşallah ülkemizi hak ettiği seviyeye getireceğiz.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'YA REST

27 Haziran'da ülkemizi temsil etmek üzere NATO Toplantısı'na katıldık. NATO'nun genişleme politikasının ülkemizin hassasiyetleri noktasında olması konusunu gayet açık bir şekilde dile getirdik. İsveç ve Finlandiya'nın şartlarımızı yerine getirecek adımı atmamaları halinde, süreci donduracağımızı hatırlatmak isterim. İsveç'in iyi bir görüntü vermediğini görüyoruz. Türkiye olarak duruşumuz çok nettir, gerisini kendileri bilir.

"ORDUMUZA GÜVENİMİZ ARTMIŞTIR"

FETÖ'cü alçakların tasfiyesinin hemen ardından en kritik ve başarılı sınır ötesi harekatları gerçekleştiren ordumuza güvenimiz artmıştır. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkaracak projelerimizi planlıyor ve insanlığın hizmetine sunuyoruz.

"20 YILDA ARAÇ SAYISI 3 KAT ARTTI"

Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolu ile bayramda 140 milyon lira kazanç sağlandı. Son 20 yılda ülkemizdeki araç sayısı da 8 buçuk milyondan 26 milyona çıkarak üç kat arıtmıştır. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de, 8 Temmuz'da 14 bin araç kullandı. İstanbul Havalimanı da, bayramda günde ortalama bin 400 uçağın iniş-kalkışına ve günde ortalama 230 bin yolcuya hizmet vermiştir.

"YIL SONUNDA YENİDEN GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ"

Dünyanın gelişmiş diye tabir edilen ülkelerinin bile göğüslemekte zorlandığı krizleri, biz başarıyla yönetiyoruz. Yıl sonunda gelişmelere göre sabit gelirlilerin durumunu yeniden gözden geçireceğiz."

"KYK'DA ANA PARA ÖDENECEK"

Gençlerimizi böyle bir yükün altında bırakamazdık. Haftalar öncesinde çalışmaları başlattık. Kredi geri ödemelerini herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani ara para. Bu uygulamadan hala kredi geri ödemesi yapan bütün gençlerimiz faydalanacak. Toplamda 26 milyar TL bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış olduk."