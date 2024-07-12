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Üçlü Tehlike filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Üçlü Tehlike filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Üçlü Tehlike filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Üçlü Tehlike konusu, özeti ve Üçlü Tehlike oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Üçlü Tehlike filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Üçlü Tehlike filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Üçlü Tehlike filmini izleyecek olanların merak ettiği Üçlü Tehlike konusu nedir, Üçlü Tehlike oyuncuları kimler ve Üçlü Tehlike özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÜÇLÜ TEHLİKE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Xian, Çinli bir milyonerin kızıdır ve tek amacı Maha Jaya denen bölgeyi suçtan arındırıp, buradaki halkın güven içinde yaşamasını ve düzgün eğitim alıp topluma yararlı birer insan olabilmelerini sağlamaktır. Ancak bu bölgeyi avucunun içinde tutup, buradaki halkı sömüren kartel, Xian ın planlarına engel olmaya kararlıdır. Xian ın ne olursa olsun geri çekilmeyeceğini anlayan kartel, Xian'ın başına ödül koyar ve Xian kendini imkansız bir kovalamacanın içinde bulur. Ancak Xian tek başına değildir ve bir zamanlar kartelin kazık attığı bir grup paralı asker de Xian ın yanında bu savaşa katılır.

• Yönetmen : Jesse V. Johnson

Osman Demir
Osman Demir
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