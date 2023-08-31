Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray'ın tüm rakipleri belli oldu. Bu akşam gerçekleştirilecek kura çekiminde 4. torbada yer alacak temsilcimizi, dünya devleri bekliyor. Peki, UCL kura çekimi saat kaçta? UEFA kura çekimi ne zaman, hangi kanalda?

Play-off turunda Molde'yi eleyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grup etabına kaldı. 32 takımın yer alacağı kura çekimine temsilcimiz 4. torbadan girecek. Arama motorlarında ise UCL kura çekimi saat kaçta? UEFA kura çekimi ne zaman, hangi kanalda? soruları aratılıyor.

UCL KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Kura çekimi TV 8 Buçuk, UEFA.tv, Exxen ekranlarında yayınlanıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi 31 Ağustos günü saat 19.00'da başlayacak. Şampiyonlar Ligi kura çekimi UEFA'nın resmi sitesinde belirtilen tarihe göre 31 Ağustos Perşembe günü yapılacak. Monako'da gerçekleşecek olan kura çekimi Türkiye saatiyle saat 19.00'da gerçekleşecek. Aynı zamanda 2022/23 UEFA Yılın Erkek Oyuncusu, UEFA Yılın Kadın Oyuncusu, UEFA Yılın Erkek Antrenörü ve UEFA Yılın Kadın Antrenörü ödülleri de grup aşaması kura töreninde takdim edilecek. 2023 UEFA Başkanlık Ödülü, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin tarafından takdim edilecek.

İLK MAÇLAR 19/20 EYLÜL'DE

Dörder takımın 8 grupta mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar 19/20 Eylül tarihlerinde oynanacak. Devler Ligi'nde kura çekimi bu akşam gerçekleştirilecek.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde torbalar:

1.Torba: Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord

2.Torba: Real Madrid, Manchester United, Inter, Dortmund, Atletico Madrid, Leipzig, Porto, Arsenal

3. Torba: Shakhtar Donetsk, Salzburg, PSV, Milan, Braga, Lazio, Kızılyıldız, Kopenhag

4. Torba: Galatasaray, Real Sociedad, Young-Boys, Celtic, Newcastle United, Union Berlin, Antwerp, Lens