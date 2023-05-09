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Uçkun şarkı sözleri nedir? Mabel Matiz- Uçkun şarkı sözleri!

Uçkun şarkı sözleri nedir? Mabel Matiz- Uçkun şarkı sözleri!

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MABEL MATİZ- UÇKUN ŞARKI SÖZLERİ

Uçkunum anam, döndüm gazele

Eyvallah olur göynüm güzele

Kurşununa da kem gözüne de

Eyvahlar olsun böyle düzene

Sanki kafamın içinde bi festival

Altımda plaka elimde testi var

Burnum batı diyor ama yüreğim doğu

Doğuda kovboy şapkalı kara istila

Kaç kuşak aynı dersten kaldık bihaber

Matematiğimiz değişken de coğrafya kader

Dans eder türkü çağırırız bulmaya özü

Ama enseden yapışır içtima

Aşkolsun sana be

Yaktın beni de

Gençliğim soldu böyle

Hani baş koydum bu yola ben

Özgürlüğümün

Adı yok mu bu yerde?

Uçkunum anam, döndüm gazele

Eyvallah olur göynüm güzele

Kurşununa da kem gözüne de

Eyvahlar olsun böyle düzene

Haram yemez gönül gözüm

Yayan yürür yolu uzun

Doğru diyen bu deli sazın

Söveni de çok

Ne yarandım ne yerindim

Gariptim aşka büründüm

Yağlı yiyen boşboğazın

Sevmeyeni yok

Adalet olmuş ademin elinde silah

Ne yerimiz kaldı anlatacak ne külah

Tanrım hayırla göndersin bize bi felah

Vatanım! bi' gün yüzü gör! içim şişti ha!

Kuru soğan ekmek arası zaruri

Bize bi' barış gerek hem de umumi

Ne olursan ol demiş ya hani Rûmi

Ötesi yalan olur insanlık istifa!

Aşkımdan sana ne?

Yaktın dilimi

Üflerim her yoğurdu

Hani cepken yok cep delik

Tatlım beni de

Bir ana doğurdu

Uçkun şarkı sözleri nedir? Mabel Matiz- Uçkun şarkı sözleri!

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Mabel Matiz Gündem Yaşam Haberler

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