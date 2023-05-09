Uçkun şarkı sözleri nedir? Mabel Matiz- Uçkun şarkı sözleri!
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MABEL MATİZ- UÇKUN ŞARKI SÖZLERİ
Uçkunum anam, döndüm gazele
Eyvallah olur göynüm güzele
Kurşununa da kem gözüne de
Eyvahlar olsun böyle düzene
Sanki kafamın içinde bi festival
Altımda plaka elimde testi var
Burnum batı diyor ama yüreğim doğu
Doğuda kovboy şapkalı kara istila
Kaç kuşak aynı dersten kaldık bihaber
Matematiğimiz değişken de coğrafya kader
Dans eder türkü çağırırız bulmaya özü
Ama enseden yapışır içtima
Aşkolsun sana be
Yaktın beni de
Gençliğim soldu böyle
Hani baş koydum bu yola ben
Özgürlüğümün
Adı yok mu bu yerde?
Uçkunum anam, döndüm gazele
Eyvallah olur göynüm güzele
Kurşununa da kem gözüne de
Eyvahlar olsun böyle düzene
Haram yemez gönül gözüm
Yayan yürür yolu uzun
Doğru diyen bu deli sazın
Söveni de çok
Ne yarandım ne yerindim
Gariptim aşka büründüm
Yağlı yiyen boşboğazın
Sevmeyeni yok
Adalet olmuş ademin elinde silah
Ne yerimiz kaldı anlatacak ne külah
Tanrım hayırla göndersin bize bi felah
Vatanım! bi' gün yüzü gör! içim şişti ha!
Kuru soğan ekmek arası zaruri
Bize bi' barış gerek hem de umumi
Ne olursan ol demiş ya hani Rûmi
Ötesi yalan olur insanlık istifa!
Aşkımdan sana ne?
Yaktın dilimi
Üflerim her yoğurdu
Hani cepken yok cep delik
Tatlım beni de
Bir ana doğurdu