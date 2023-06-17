Üye Girişi
Haberler
Uçhisar Beldesi'nde Kent Meydanı Projesi Başladı

Uçhisar Beldesi'nde Kent Meydanı Projesi Başladı

Turizm Haberleri

Kapadokya'nın en çok turist alan destinasyonlarından biri olan Uçhisar Beldesi'nde Kent Meydanı projesi çalışmalarına başlandı. Proje tamamlandığında bölgenin cazibe merkezlerinin başında yer alacak.

Kapadokya'nın en çok turist alan destinasyonlarından biri olan Uçhisar Beldesinde Kent Meydanı projesi çalışmalarına başlandı.

Kapadokya bölgesinin önemli turizm merkezlerinden olan ve dünyanın en büyük doğal gökdeleni nitelindeki Uçhisar Kalesini de içinde barındıran Uçhisar Beldesi, proje tamamlandığında bölgenin cazibe merkezlerinin başında yer alacak. Kent merkezinde yapımına başlanılan çalışma hakkında açıklamada bulunan Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü; "Uçhisar'ın yeni bir çekim merkezi oluşturmak üzere başladığımız kent meydanı projemizde hedefimiz kent dokusuna uygun fonksiyonel ve sürdürülebilir turizmi destekleyen, işlevsel ve estetik bir alan meydana getirmektir. Projemizin kasabamıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turizm

Kapadokya Uçhisar turist Turizm Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title