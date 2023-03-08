Yüzyılın en büyük icatlarından biri olarak kabul edilen uçakta telefon kullanılmamasının nedeni nedir? Uçakta neden telefon kapatılır ?

Mobil dünyanın devasa gelişimi ile akıllı telefonlar hayatımızda daha büyük bir rol oynamaya başladı. Özellikle her şeyin dijitale taşındığı bu dönemde görevleri ciddi şekilde artan bu küçük cihazlar, bazı durumlarda insan hayatını tehlikeye atabilecek potansiyelde diyebiliriz. Uçakta neden telefon kapatılır ?

UÇATA TELEFON NEDEN KAPATILIR?

Uçak yolculuğu yapsın ya da yapmasın, kalkışlarda ve inişlerde "Cep telefonlarınızı ve tüm elektronik cihazlarınızı lütfen kapatın" şeklinde anons yapıldığını herkes bilir. Uçak kalkış yaptıktan ve belirli bir irtifaya ulaştıktan sonra ise cep telefonu gibi elektromanyetik dalgalarla iletişim kuran cihazların uçak moduna alınarak uçuş boyunca kullanılmasına izin verilir.

Bunun dışında uçak modu özelliğine sahip olmayan cep telefonları gibi elektronik cihazların ise uçuş boyunca kapalı tutulması gerekiyor. Peki teknolojinin adeta zirve yaptığı 2022'de uçak yolculuğunda neden bu tür cihazları kullanamıyoruz?

Federal Havacılık İdaresi (FAA), cep telefonu gibi elektromanyetik dalgalarla iletişim sağlayan elektronik cihazların kullanımını uçaklarda bulunan navigasyon ve iletişim sistemlerine doğrudan etkisi olduğu gerekçesiyle uzun zaman önce yasakladı. Bu karar, 2013 yılında bir nebze olsun yumuşatılırken, uçağın belirli bir irtifaya ulaşmasının ardından söz konusu cihazların uçak modu ile kullanılmasına izin verildi.