Uçakta maske zorunlu mu? Toplu taşımalarda maske kalktı mı? Uçakta maske takmak bitti mi? - Haberler

Uçakta maske zorunlu mu ve toplu taşımalarda maske kalktı mı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin sosyal medya hesabından uçakta maske takma ve uçakta maske takmak zorunlu mu konusuyla ilgili vatandaşlara paylaşımda bulundu. Uçakta maske zorunlu mu? Toplu taşımalarda maske kalktı mı? Uçakta maske takmak bitti mi? Detaylar haberimizdedir…

UÇAKTA MASKE ZORUNLU MU?

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin sosyal medya hesabından uçakta maske takma ve uçakta maske takmak zorunlu mu konusuyla ilgili vatandaşlara paylaşımda bulundu. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Yarın size maskelerimizin ardından değil, her zamanki gibi tüm içtenliğimiz ile gülümseyeceğiz. Milletce gayret ettik, kurallara uyduk, sabrettik ve kazandık. Şimdi tebessüm zamanı" diyerek uçakta maske zorunluluğun kalktığını duyurdu.

TOPLU TAŞIMALARDA MASKE KALKTI MI?

Toplu taşımada maske zorunluluğuna ilişkin açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından toplu taşımada (otobüs, metro, metrobüs, tramvay) maske zorunluluğu kalktığını duyurdu.

Yarın size maskelerimizin ardından değil, her zamanki gibi tüm içtenliğimiz ile gülümseyeceğiz O



Milletce gayret ettik, kurallara uyduk, sabrettik ve kazandık. ??????



Şimdi tebessüm zamanı ?? https://t.co/BS54qrmbyY pic.twitter.com/dRWMwMf3Ie — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) May 29, 2022

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