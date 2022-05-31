Uçaklarda maske zorunluluğu kalktı mı? (Resmi Açıklama) Uçaklarda maske takmak serbest mi? Uçaklarda maske zorunlu mu, resmi açıklama yapıldı mı? - Haberler

Uçaklarda maske zorunluluğu kaldırıldı mı? Uçakta maske takmak serbest oldu mu? gündemin merak edilen konuları arasında geliyor. Peki, Uçaklarda maske zorunluluğu kalktı mı? Uçaklarda maske takmak serbest mi? Uçaklarda maske zorunlu mu, resmi açıklama yapıldı mı? İşte ayrıntılar...

UÇAKLARDA MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "hastaneler dışında maske zorunluluğu kalktı" açıklamasının ardından uçaklarda maske kullanım zorunluluğu da kaldırılıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Yarın maskelerin ardından değil, her zamanki içtenliğimizle gülümseyeceğiz" dedi.

Türkiye'de vaka sayıları son 3 gün üst üste binin altında gerçekleşti. Böylelikle toplu taşımalardaki maske zorunluğu kaldırıldı. Bakan Koca, maske zorunluluğunun hastanelerde devam edeceğini söyledi.

Maske zorunluluğun kaldırıldığını duyuran Bakan Koca "Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000'in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa!" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın maske kararına ilişkin paylaşımını alıntılayan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Yarın size maskelerimizin ardından değil, her zamanki gibi tüm içtenliğimiz ile gülümseyeceğiz. Milletçe gayret ettik, kurallara uyduk, sabrettik ve kazandık. Şimdi tebessüm zamanı" paylaşımında bulundu.

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