Jetler neden uçuyor? Uçaklar neden uçuyor?

İstanbul'da sabah saatlerinde uçakların sesinin duyulmasının ardından "Uçaklar neden uçuyor? Savaş uçakları neden uçuyor? Jetler neden uçuyor?" sorusunun yanıtı merak edildi. Teknofest'e hazırlık olduğu belirlenen uçuşlar hakkında detaylar geldi.

Uçaklar neden uçuyor? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

UÇAKLAR NEDEN UÇUYOR?

Teknofest öncesi İstanbul Boğazı'nda uçak ve jetlerle gösteri uçuşu yapıldı. Uçakların şovu nefes kesti.

Milli insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, TEKNOFEST 2023'e katılmak üzere İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi. KIZILELMA, 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde halkla buluşacak.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET, ilk uçuşunu gerçekleştirdi.