Uçak Takip (CANLI) Uçak takibi CANLI takip! Canlı uçuş takibi nasıl yapılır?

Futbolda transfer döneminin son günlerine yaklaşırken takımlar transferde son kozlarını oynuyor. Aynı zamanda futbol kulüpleri transfer ettikleri futbolcuları yurt dışından özel uçak ile şehirlerine getirerek gövde gösterisi yapıyor. Taraftarlar ise son derece gizli tutulan transfer gelişmelerini canlı uçuş takibi ile öğrenmeye çalışıyor. Uçak Takip! Canlı uçuş takibi! Uçuş takibi canlı nasıl yapılır?

Canlı uçak takibi! Futbolda transfer döneminin son günlerine yaklaşırken takımlar transferde son kozlarını oynuyor. Aynı zamanda futbol kulüpleri transfer ettikleri futbolcuları yurt dışından özel uçak ile şehirlerine getirerek gövde gösterisi yapıyor. Taraftarlar ise son derece gizli tutulan transfer gelişmelerini canlı uçuş takibi ile öğrenmeye çalışıyor. Uçak Takip! Canlı uçuş takibi! Uçuş takibi canlı haberimizde...

CANLI UÇUŞ TAKİBİ

Canlı uçuş takibi ile istediğin uçağın kodunu girerek uçağın havadaki rotasını takip edebilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki bağlantı üzerinden güncel olarak canlı uçak takibi görüntüleyebilirsiniz.

Görsel:flightaware.com

CANLI UÇAK TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

Flightaware, dijital bir havacılık şirketidir ve dünyanın en büyük uçuş takibi ve verisi platformuna sahiptir. Havacılığın her alanını birbirine bağlayan FlightAware, küresel uçuş takip sistemleri, tahmini teknoloji, analizler ve karar verme araçlarıyla en az 10,000 uçak operatörü ile hizmet şirketinin yanı sıra, en az 13,000,000 yolcuya hizmet verir.