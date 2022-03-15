Uçak seferleri iptal mi oldu, hangi ülkelere seferler iptal oldu yolcular tarafından araştırılıyor. Rusya- Ukrayna savaşı sebebiyle THY uçuşlarını iptal mi etti merak ediliyor. Uçak seferleri iptal mi? Uçak seferleri neden iptal olur? THY uçak seferlerini iptal mi etti? Uçak seferleri son durumu ne? Detaylar haberimizdedir…

UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Rusya-Ukrayna savaşı sebebi ile Türk Hava Yolları, Ukrayna, Moldova, Rostov ve Soçi seferlerini 10 Nisan'a, Belarus seferlerini ise 31 Mart'a kadar iptal ettiğini duyurdu. Bununla beraber, Ukrayna savaşının 20. günün de uçuş tehlikesi açısından birçok havayolu şirketi seferlerini iptal etme durumunda kaldı. Bu nedenle Türk Hava Yolları da (THY) yeni bir karar aldığını açıkladı. Buna göre, THY; Ukrayna, Moldova, Belarus ve Rusya'nın Rostov ile Soçi seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

THY UÇAK SEFERLERİNİ İPTAL Mİ ETTİ?

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "10 Nisan 2022 (dahil) tarihine kadar Ukrayna çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. 10 Nisan 2022 (dahil) tarihine kadar Moldova çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. 31 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar Belarus çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. 10 Nisan 2022 (dahil) tarihine kadar Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. 10 Nisan 2022 (dahil) tarihine kadar Soçi çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

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