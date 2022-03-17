Uçak seferleri iptal mi? SON DAKİKA 17 18 Mart uçuşlar iptal mi? Bugün uçak seferleri yok mu?

Uçak seferleri iptal mi, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Hava şartları nedeniyle iptal olan uçak seferleri açıklanmaya devam ediyor. İşte, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı iptal olan uçak seferleri...

17 18 MART UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Türk Hava Yolları ( Thy ), 18 Mart'ta İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı 57 tarifeli seferini iptal etti.

İstanbul'da 18 Mart'ta beklenen kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yollarının İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirmeyi planladığı 36'sı iç hat, 21'i dış hat olmak üzere toplam 57 seferi iptal edildi. Konuya ilişkin THY'den yapılan açıklamada, "18 Mart tarihinde İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle MADKOM kararı gereğince İstanbul Havalimanı kalkışlı 57 seferimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimiz uçuş durumunu linkten kontrol edebilirler" denildi.

Seferi iptal olan yolculardan uçuş saatine kadar, THY'nin internet sitesi, mobil uygulama, çağrı merkeziyle ve bileti satın aldıkları acenteler üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilecekleri de ifade edildi.

PEGASUS DA DUYURU YAPTI

Pegasus iptal edilen uçuşlar ile ilgili duyuru yayınladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle, 10-11-12-13 Mart tarihli İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı gerçekleştirilecek seferlerimizde bulunan misafirlerimize bilet işlemlerinde aşağıdaki haklar sunulmaktadır.

Ücretsiz açığa alma

Yeni seçilen uçuşun 31 Mart 2022 tarihine kadar olması halinde ücretsiz değişiklik,

Kesintisiz iade

Bilet işlemlerinizi 0850 250 67 02 numaralı çağrı merkezimiz üzerinden ücretsiz olarak yapabilirsiniz.

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