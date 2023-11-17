Uçak seferleri iptal mi? Son dakika! 2023 İstanbul'da uçuşlar iptal edildi mi, hangileri?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara bölgesinde hafta sonu kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına beklendiğini duyurdu. Gündeme ise Uçak seferleri iptal mi? İstanbul'da uçak seferleri iptal edildi mi, hangileri? soruları geldi.

Marmara bölgesi genelinde hafta sonu kuvvetli fırtına bekleniyor. Vatandaşlardan kuvvetli rüzgar sebebiyle ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi. Vatandaşların merak ettikleri arasında ise Uçak seferleri iptal mi? İstanbul'da uçak seferleri iptal edildi mi, hangileri? soruları araştırıldı.

UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara bölgesinde hafta sonu kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına beklendiğini duyurdu. Vatandaşlardan çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Meteorolojiden gelen uyarı sonrası THY, İstanbul için 40 seferi karşılıklı olarak iptal etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) doğusunda yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Meteoroloji'den gelen fırtına uyarısı sonrası THY'de birçok seferini iptal etti. THY, yarın İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 40 seferi karşılıklı olarak iptal etti.