Sene başında 599 TL olan uçak bileti tavan fiyatları konusu, son zamanlarda duyulan haberler ile birlikte merak edilmeye başlandı. Peki, Uçak biletlerine zam mı geldi? Uçak biletleri tavan fiyatları arttı mı? Uçak bileti fiyatları arttı mı? Uçak bileti ne kadar oldu?

Sene içerisinde seyahat eden kişiler tarafından araştırılan uçak bileti fiyatları, son zamanlarda duyulan haberler ile birlikte tekrar gündeme geldi. Birçok kişi tarafından araştırılan ve merak edilen konuyu sizler için yanıtladık. Peki, Uçak biletlerine zam mı geldi? Uçak biletleri tavan fiyatları arttı mı? Uçak bileti fiyatları arttı mı? Uçak bileti ne kadar oldu? İşte detaylar.

UÇAK BİLETLERİNE ZAM MI GELDİ?

Havayolu şirketleri, yakıta ve diğer giderlerin artması nedeniyle iç hat tavan fiyatlarının arttırılmasını istiyordu. Sene başında 599 TL olarak belirlenen tavan fiyat haziran ayında 999 TL olarak güncellenmişti. Bugün itibariyle iç hatlar için ekonomi sınıfı tavan bilet fiyatı bin 150 lira olarak belirlendi.

BUSSINES SINIFINA ZAM GELDİ Mİ?

Yeni tavan ücretiyle iç hat uçuşu yapacak yolcular 'business sınıfı' hariç bayram ve tatil dönemi de dahil ekonomi sınıfında artık bin 449 liradan fazla bilet ücreti ödemeyecek. İç hat bilet fiyatlarının tatilde ve bayram döneminde aşırı artışını engellemek için 9 yıl önce tavan bilet fiyatı uygulaması, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın girişimiyle başlatılmıştı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ilk olarak 2013 yılında iç hatlarda tek yönde tavan ücret 299 lira olarak belirlenmişti. Tavan ücreti 2021 yılı sonunda ise 499 liraydı. İç hat business sınıfında ve dış hat bilet fiyatlarında ise tavan ücret uygulaması bulunmuyor.