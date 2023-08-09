Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu, zam mı geldi? İşte yeni fiyatlar

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yeni düzenleme ile iç hat tek yön uçak biletlerinde tavan fiyat ücreti bir kez daha değişti. Peki Uçak bileti tavan fiyat ne kadar oldu?

Uçak bileti tavan fiyatı! Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yeni düzenleme ile iç hat tek yön uçak biletlerinde tavan fiyat ücreti bir kez daha değişti. Peki Uçak bileti tavan fiyat ne kadar oldu? Detaylar...

UÇAK BİLETİ TAVAN FİYATI 2023

İç hat tek yön uçak biletlerinde tavan fiyat ücreti değişti. Buna göre 1.650 TL olan fiyat yüzde 65 artışla 2 bin 500 TL'ye yükseltildi.

UÇAK BİLETİ TAVAN FİYATI NE KADAR ARTTI?

İç hat uçak biletlerine uygulanan maksimum ücrette yüzde 65 artışa gidildi. 1.650 TL olan fiyat, 850 TL artırılarak 2 bin 500 TL'ye çıktı.

EN SON NE ZAMAN DEĞİŞTİ?

Geçen Temmuz ayında iç hat tek yön uçuşlarda tavan fiyat, yüzde 43'lük artışla 1.150 TL'den 1.650 TL'ye yükseltilmişti.

TAVAN FİYATIN YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ



Tavan ücret 2013 yılında 299 TL, 2014'te 309 TL, 2017'de 352 TL, 2019'da 499 TL olarak belirlenmişti. 2022 yılına 599 lira olarak başlayan tavan fiyat daha sonra 1.150 liraya çıkarılmıştı. 2023'ün Temmuz ayında ise ücret 1.650 lira olarak güncellenmişti.