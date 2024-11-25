Üç Silahşörler D'Artagnan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Üç Silahşörler D'Artagnan filmi ne zaman, nerede çekildi?

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ÜÇ SİLAHŞÖRLER: D'ARTAGNAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gaskonyalı genç bir adam olan D'Artagnan, Muhafız Silahşörleri'ne katılmak için Paris'e giderken, genç bir soylu kadının bir grup silahlı adam tarafından kaçırılmasını engellemeye çalışırken neredeyse öldürülüyordu. D'Artagnan Paris'te, Silahşörler'in komutanı Capitaine de Tréville'i karargâhında ziyaret eder. D'Artagnan'ın rahmetli babasını tanıyan Tréville, onu askeri kariyerine bir öğrenci olarak başlaması için cesaretlendirir. D'Artagnan bir pencereden, günler önce kendisini öldürmeye çalışan adamlardan birini görür ve onunla yüzleşmek için binadan dışarı fırlar. Adamın peşinden giderken, istemeden de olsa üç silahşör, Athos, Porthos ve Aramis'i üç farklı olayda rencide eder. D'Artagnan her biriyle aynı gün bir düello ayarlamak zorundadır.

D'Artagnan kendini ilk düelloya hazırlarken, Athos'un ikincilerinin Porthos ve Aramis olduğunu fark eder ve genç Gaskon'un hepsiyle düello yapmaya niyetlenmesine şaşırırlar. D'Artagnan ve Athos düelloya başlarken Kardinal Richelieu'nun muhafızları ortaya çıkar ve silahşörleri ve Gaskon'u yasadışı düello yapmaktan tutuklamaya çalışırlar. Sayıca çok üstün olmalarına rağmen dört adam savaşı kazanır. Muhafızlarının Kardinal'in muhafızlarına karşı kazandığı zaferden gurur duyan Fransa Kralı XIII. Louis silahşörleri azarlar.

D'Artagnan Üç Silahşörler ile arkadaş olur ve Porthos'un biseksüel olduğunu keşfeder. Kalacak bir yer bulur ve Constance Bonacieux'ye ilk görüşte aşık olur; Bonacieux de bu duyguya karşılık verir. Kral Louis'nin karısı Kraliçe Anne için çalışmaktadır ve gizliden gizliye İngiliz Buckingham Dükü'ne aşıktır. Kardinal Richelieu, kadının kocasını aldattığını göstermek için bir plan yapar ve Richelieu'nun planına göre bu durum kadının başının kesilmesine yol açacaktır.

Kral'ın askeri ve ruhani danışmanları ile Louis'nin veliaht adayı ve siyasi rakibi olan küçük kardeşi Gaston, Kral'ı Protestan isyancılarla onların kalesi La Rochelle'de savaşmaya teşvik etmektedir. Louis, seleflerinin din savaşları tarihinin bilincinde olarak, bir savaşa izin vermeyi reddeder.

Athos, yatakta yanında birden fazla bıçak yarasıyla çıplak halde bulunan kimliği belirsiz genç bir kadını öldürmekle suçlanır ve Kral'ın mahkemesi tarafından idama mahkûm edilir. D'Artagnan, Paris'e giderken kaçırılmaktan kurtarmaya çalıştığı genç kadınla aynı kişi olduğunu fark eder. Athos'u kurtarmak için bir şans gören silahşörler, kadının kim olduğunu bulmaya karar verirler. D'Artagnan, kadınla bağlantısı olduğuna inandıkları bir aileyle konuşmak için Valcour Evi'ne gider. Orada tanıştığı bir kişi, Valcour ailesinin bir üyesiymiş gibi davranan Milady'dir. D'Artagnan onun bir sahtekâr olduğunu anladığında, Milady onu öldürmeye çalışır, ancak D'Artagnan ondan kaçar.

Athos idama giderken, müttefikleri Protestan isyancıların liderleri Saint-Blancard ve Brandicourt ile birlikte saklanan küçük kardeşi Benjamin tarafından kurtarılır.

Kral, Kraliçe'ye elmas hediye eder, ancak Kraliçe elmasları hatıra olarak Lord Buckingham'a verir. Kral bu ilişkinin dedikodularını duyar ve Kraliçe'den elmasları kardeşinin düğününde takmasını ister. Constance, D'Artagnan'ı elmasları Buckingham'dan alması için İngiltere'ye gönderir. Kardinal Richelieu'nun bir ajanı olan Milady elmasları Buckingham'dan çalar, ancak D'Artagnan onun peşine düşer ve elmasları geri alır. Milady kaçmak için bir uçurumdan atlar. D'Artagnan, Kraliçe Anne'in onurunu kurtarmak için mücevherleri tam zamanında ona geri verir.

Orléans Dükü Gaston ve Montpensier Düşesi Marie de Bourbon'un düğününde, Fransız ordusunun üst kademelerindeki Gaston'a bağlı komplocular, Athos'un kardeşi de dahil olmak üzere Protestan isyancılar ile güçlerini birleştirerek Kral'a suikast düzenlemeye çalışır, ancak Athos ve diğer silahşörler onu kurtarır. Kral Athos'u affeder ve D'Artagnan'ı Silahşörler'e teğmen olarak atar.

Filmin sonunda D'Artagnan, Constance'ı kaçırılmaktan kurtarmaya çalışırken karanlık bir sokakta komplocuların uşaklarından biri tarafından bayıltılır.

Bir mid-credits scene'de Milady, Kardinal Richelieu ile konuşurken görülür. Silahşörlerin görevinde yol açtığı sorunlardan bahseder.

ÜÇ SİLAHŞÖRLER: D'ARTAGNAN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Üç Silahşörler: D'Artagnan, Martin Bourboulon'un yönettiği 2023 yapımı bir epik aksiyon-macera filmi. Film Alexandre Dumas'ın 1844 tarihli Üç Silahşörler romanından uyarlanan, iki bölümlük epik destanın ilki. Filmde François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaï ve Eva Green rol alıyor.

Oyuncular

• François Civil

• Vincent Cassel

• Romain Duris

• Pio Marmaï

• Eva Green