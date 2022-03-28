Üç Kuruş yeni bölüm ne zaman? Üç Kuruş 20. bölüm bugün var mı? Üç Kuruş 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kuruş'un 19. Bölümünde; Kartal, Ferhan'ı kurban vermek zorunda olmanın acısı içinde de olsa ondan devraldığı intikam planını devreye sokması gerektiğinin farkındadır. Efe ve Çetin'in sürpriz yüzleşmesinde herkes eteklerindeki taşlarını döker. Kartal tüm öğrendiklerine rağmen üçünün de hedefinin aynı kişi olduğunu hatırlatır. Kartal, Efe ve Çetin arasındaki zorunlu iş birliğinin adımları atılır. Birlikte Şahin'e karşı kazandıkları ilk savaşta beklemedikleri bir karşılık alırlar ve Kartal Korkmaz'ın hedefi haline gelir. Bir yandan ülkeyi oğluyla birlikte terk etmek üzere olan Bahar'ı durdurmaya çalışan Kartal, bir yandan da Efe ve Çetin'in desteğiyle babasını vuran adamla iş birliği yapan Şahin'den intikamını almaya çalışacaktır. Üç Kuruş son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

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