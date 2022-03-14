Üç Kuruş yeni bölüm ne zaman? Üç Kuruş 18. bölüm bugün var mı? Üç Kuruş 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diziseverlerin merakla beklediği Üç Kuruş bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Üç Kuruş dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Üç Kuruş yeni bölüm ne zaman, Üç Kuruş bölüm bugün mü, Üç Kuruş yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kuruş 18. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Uyandığında başucunda Kartal'ı görünce büyük bir şok yaşayan Efe'nin değişen hayatına dair ilk ipuçlarının verildiği tanıtımda annesi Aysel'in Leyla ile konuşması dikkat çekiyor. Bir çocuğu olduğunu öğrenen Kartal, evladını görmek için Bahar'ın karşısına çıkarken ikilinin yüzleşmesi büyük bir merakla bekleniyor. Efe'nin İrfan'la karşı karşıya geldiği anlarda ise gerilim yükseliyor. İrfan'a silahını doğrultan Efe'nin ne yapacağı akıllarda soru işareti yaratıyor.

ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Üç Kuruş'un 17. Bölümünde; Neriman'ın bir ömür boyu sakladığı sırrının ifşa olmasıyla, Kartal ve Leyla büyük bir şok yaşarlar. Kartal'ın Neriman'a kestiği ceza, Şahin'le Kartal arasında geri dönüşü olmayan savaşın fitilini ateşler. Efe, Kartal'la beraber Azade, Korkmaz ve Baybars'ı içeri almak için Çetin'den de destek alarak başladığı oyununun sonunu görmeye çok yaklaşır. Çetin annesine kavuşabilmek için Baybars'tan gelen teklife evet dediğinde av ve avcılar yer değiştirir.

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