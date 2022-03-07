Üç Kuruş yeni bölüm ne zaman? Üç Kuruş 17. bölüm bugün var mı? Üç Kuruş 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kuruş'un 16. Bölümünde; Neriman'ın Baybars'la yüzleşmesi sonucunda verdiği karar Baybars'ın İrfan'ı da dahil edeceği bir adım atmasına neden olur. Kartal, Bahar'ın son hamlesinden sonra daha da bilenmiş olarak Korkmaz'a karşı akıllıca bir plan yapar. Fakat bu planın gerisinde Efe'nin de ona büyük bir tuzak kurduğunun farkında değildir. Çetin, Kartal ve Efe çatışmasında tarafını belli ederken rakiplerini küçümsediğini anlar. Artık kimseye güvenmeyen Kartal, Çetin'e karşı kendini sağlama almayı başarsa da onu kötü bir sürpriz beklemektedir.

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Üç Kuruş 17. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Leyla'nın Efe'ye "Sen Kartal'la Baybars'ı bir mi tutuyorsun?" sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda Kartal'a kendi mahallesinde silah çekilirken Korkmaz ile aralarındaki gerilim giderek yükseliyor. Neriman ve Çetin'in beklenen karşılaşması ise bu bölümde gerçekleşiyor. Çıngıraklı'da gezen siyah şapkalı gizemli adamın kim olduğu merak konusu olurken Baybars, birini kurban edeceğini söylüyor. Kartal'ın tutuklandığı ve Efe'nin büyük bir şok yaşadığı heyecan dolu tanıtım akıllara "İkilinin başına neler gelecek?" sorusunu getiriyor.

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