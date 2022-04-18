Üç Kuruş yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Üç Kuruş yeni bölümde ne olacak? Üç Kuruş 23. Bölüm fragmanı

Ekranların beğenilen dizisi Üç Kuruş yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Üç Kuruş dizisinin 23. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Üç Kuruş konusu nedir? Üç Kuruş 23. Fragmanı nasıl izlenir! Üç Kuruş oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kuruş'un 22. Bölümünde; Çaka ailesi dört bir koldan heyecanla düğün hazırlıkları yaparken Kılıç onlara fark ettirmeden enselerindedir. Kartal'

ın son hamlesinden sonra Kılıç'ın kendi yöntemleriyle alacağı intikam planının her an gerçekleşebileceğini fark eden Şahin kendi yerini sağlamlaştırmaya çalışmaktadır. Düğünde Kılıç'ın darbesiyle dağılan Kartal, Şahin'le yüzleşir. Aralarındaki sert kavgada Şahin, Kılıç'ın ailesine düşündüğünden çok daha büyük bir zarar verdiğini öğrenir.



ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Üç Kuruş 23. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Şahin'in Neriman'ın cansız bedenini Çıngıraklı'ya getirdiği tanıtımda Çaka ailesi büyük bir yıkım yaşıyor. Efe ile Kılıç'ın sert kavgası aksiyon dolu anlara sahne olurken Kılıç, Çetin'i istediğini söylüyor. Kartal ile Kılıç'ın karşı karşıya gelmesi heyecanı giderek yükseltirken Kartal'ın "Ben ailemden kimseyi sana vermem!" sözleri üzerine yaşanacaklar merakla bekleniyor. Kılıç acımasızca Efe'ye saldırırken Leyla'nın gözyaşları akıllara "Kılıç, Efe'ye bir şey mi yaptı?" sorusunu getiriyor.











