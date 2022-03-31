Üç Kuruş yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Üç Kuruş yeni bölümde ne olacak? Üç Kuruş 21. Bölüm fragmanı

Ekranların beğenilen dizisi Üç Kuruş yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Üç Kuruş dizisinin 21. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Üç Kuruş konusu nedir? Üç Kuruş 21. Fragmanı nasıl izlenir! Üç Kuruş oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kuruş'un 20. Bölümünde; Kartal oğluna ve Bahar'a kavuşmanın heyecanını tam yaşayamadan, beklenmedik bir saldırı mutluluğuna gölge düşürür. Ateş'i ve Bahar'ı kaybetme korkusuyla deliren Kartal, intikam almak için harekete geçer. Çetin saldırıyı yapanın kim olduğunu öğrendiğinde Kartal'dan bir ricada bulunur. Kartal'ın yaşadığı saldırı Efe'yi de derinden etkiler. Sevdiği kadını kaybetme korkusuyla Leyla'ya gelen Efe, bu defa çok daha cesur davranır. Şahin, Azade'nin arkasından çevirdiği plan sonucunda onunla yüzleşir.

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