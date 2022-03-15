Üç Kuruş yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Üç Kuruş yeni bölümde ne olacak? Üç Kuruş 19. Bölüm fragmanı

Ekranların beğenilen dizisi Üç Kuruş yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Üç Kuruş dizisinin 19. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki Üç Kuruş konusu nedir? Üç Kuruş 19. Fragmanı nasıl izlenir! Üç Kuruş oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kuruş'un 18. Bölümünde; Kartal, mahalleye döndüğünde her şeyin değişmiş olduğunu görür ve sarsılır. Çıngıraklı artık Şahin'in kontrolündedir. Mahallede istenmediğini gören Kartal, her şeyi geride bırakıp uzaklaşacakken, onu sarsıp kendine getiren Leyla olur. Bahar'dan bir çocuğu olduğunu öğrenen Kartal, ne pahasına olursa olsun önce kendi evladına kavuşup ardından da ailesini yeniden bir araya getirmek için harekete geçer. Bu uğurda ilk olarak Efe'nin karşısına çıkar ama Efe'yi hiç beklemediği bir halde bulur. Kartal, Efe'yi kendine getirmek için büyük bir plan yapar.





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