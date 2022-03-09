Üç Kuruş yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Üç Kuruş yeni bölümde ne olacak? Üç Kuruş 17. Bölüm fragmanı

Ekranların beğenilen dizisi Üç Kuruş yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Üç Kuruş dizisinin 17. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki Üç Kuruş konusu nedir? Üç Kuruş 17. Fragmanı nasıl izlenir! Üç Kuruş oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

Üç Kuruş SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kuruş'un 17. Bölümünde; Neriman'ın bir ömür boyu sakladığı sırrının ifşa olmasıyla, Kartal ve Leyla büyük bir şok yaşarlar. Kartal'ın Neriman'a kestiği ceza, Şahin'le Kartal arasında geri dönüşü olmayan savaşın fitilini ateşler. Efe, Kartal'la beraber Azade, Korkmaz ve Baybars'ı içeri almak için Çetin'den de destek alarak başladığı oyununun sonunu görmeye çok yaklaşır. Çetin annesine kavuşabilmek için Baybars'tan gelen teklife evet dediğinde av ve avcılar yer değiştirir.

Üç Kuruş YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Üç Kuruş 17. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Leyla'nın Efe'ye "Sen Kartal'la Baybars'ı bir mi tutuyorsun?" sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda Kartal'a kendi mahallesinde silah çekilirken Korkmaz ile aralarındaki gerilim giderek yükseliyor. Neriman ve Çetin'in beklenen karşılaşması ise bu bölümde gerçekleşiyor. Çıngıraklı'da gezen siyah şapkalı gizemli adamın kim olduğu merak konusu olurken Baybars, birini kurban edeceğini söylüyor. Kartal'ın tutuklandığı ve Efe'nin büyük bir şok yaşadığı heyecan dolu tanıtım akıllara "İkilinin başına neler gelecek?"

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